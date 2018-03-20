سهم "فيس بوك" يتجه لتسجيل أسوأ أداء يومى فى ست سنوات







أ ش أ

انخفض سهم "فيس بوك" خلال تداولات الاثنين، فى طريقه لتسجيل أسوأ أداء يومى فى نحو ست سنوات عقب أنباء عن أن شركة بحثية استغلت موقع التواصل الاجتماعى واخترقت حسابات وبيانات أكثر من خمسين مليون مستخدم بشكل غير قانونى.

وتراجع مؤشر "فيس بوك" بنحو 7.22% إلى 171 دولارا للسهم، متجه لتسجيل أسوأ أداء فى جلسة تداول منذ سبتمبر 2012.

وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن أن شركة "Cambridge Analytica" قد تمكنت من اختراق بيانات خمسين مليون مستخدم لـ"فيس بوك" عام 2016 دون إذن أثناء فاعليات الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وانتقد السياسيون الأمريكيون والبريطانيون إدارة شركة "فيس بوك" بسبب عدم تقديم المزيد من المعلومات حول كيفية وصول شركة البيانات Cambridge Analytica، إلى معلومات حول عشرات الملايين من أعضاء الشبكة الاجتماعية بدون إذن صريح حول وقت الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وأضافت الصحيفة أن الشركة البحثية استخدمت هذه البيانات الهائلة الخاصة بالمستخدمين للترويج لإعلانات ذات أغراض سياسية.

وسجل مؤشر "داو جونز" الصناعى تراجعا بنحو 1.55% إلى 245 ر60 نقطة، وخسر مؤشر "ستاندرد آند بورز" 1.69% إلى 2705 نقطة، فيما جاء مؤشر "ناسداك المركب" الذى تسيطر التكنولوجيا على نشاط الشركات المدرجة به، كأكبر الخاسرين، حيث فقد ما يزيد عن 2.39% إلى 7302 نقطة ، ويبلغ رأس المال السوقى لـ "فيسبوك" نحو 537.67 مليار دولار.