video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سنياتور أمريكى: بومبيو على موعد مع قضايا صعبة مثل كوريا الشمالية وإيران

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:24 ص
سنياتور أمريكى: بومبيو على موعد مع قضايا صعبة مثل كوريا الشمالية وإيران بوب كوركر





رويترز
إضافة تعليق

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى إن مايك بومبيو المرشح لمنصب وزير الخارجية سيكون على موعد مع قضايا صعبة مثل كوريا الشمالية وإيران وذلك إذا ما تأكد توليه الحقيبة الدبلوماسية.

وأضاف السناتور الجمهورى بوب كوركر قبل اجتماع مع بومبيو الذى يتولى حاليا منصب مدير وكالة المخابرات المركزية "ستكون هناك بعض القضايا الصعبة التى سيتعين عليه التعامل معها مثل إيران وكوريا الشمالية وعدة أشياء وأعتزم الحديث معه بشأنها فى جلسات خاصة".

وأشار كوركر إلى أن الاجتماع كان بمثابة "تقييمه الأولي" لبومبيو الذى يحظى بثقة الرئيس دونالد ترامب والذى كان عضوا فى مجلس النواب قبل أن ينتقل لوكالة المخابرات المركزية. وبعد الاجتماع قال كوركر إنه كون انطباعا جيدا للغاية.

وذكر كوركر أنه لا يمكنه التكهن بما إذا كانت لجنته المكونة من 21 عضوا ستدعم بومبيو فى جلسة تأكيد ترشيحه لوزارة الخارجية والتى قد تعقد فى 12 أبريل نيسان على أقرب تقدير. وعبر السناتور راند بول، أحد الأعضاء الجمهوريين فى اللجنة وعددهم 11، عن معارضته لتولى بومبيو الحقيبة الدبلوماسية بسبب أمور من بينها مخاوفه من أن يدعم بومبيو الحرب مع إيران.

وعلى الرغم من أن ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ أيدوا ترشيح ترامب لبومبيو فى قيادة وكالة المخابرات المركزية العام الماضى فإن تأكيد ترشيحه هذه المرة قد يكون أكثر تعقيدا.

وحتى إذا وافقت اللجنة أو إذا أحال زعماء الكونجرس ترشيحه للتصويت دون موافقتها فإن أغلبية الجمهوريين فى مجلس الشيوخ لا تتعدى 51 مقعدا من بين مقاعد المجلس المئة، وقال الديمقراطيون إن من السابق لأوانه التكهن بموقفهم من بومبيو فى التصويت قبل أن يلتقوا به أو تعقد الجلسة الخاصة به.

والتقى بومبيو أمس الاثنين بوزير الخارجية المنتهية ولايته ريكس تيلرسون فى مبنى الوزارة.

وقال مسؤول أمريكى إن هذا الاجتماع هو الأول بين بومبيو وتيلرسون منذ قرار ترامب إقالة الوزير من منصبه الأسبوع الماضى بعد سلسلة من الخلافات حول السياسة مع كوريا الشمالية وروسيا وإيران.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 ملفات كبرى تنتظر "بومبيو" فى الخارجية الأمريكية.. لقاء ترامب و"كيم كونج" فى المقدمة.. والنووى الإيرانى ينتظر "رصاصة الرحمة".. وتقارير: مدير الـ"CIA" السابق أكثر قدرة على تطبيق سياسات الرئيس

مايك بومبيو يستعد لمهمة إنقاذ الدبلوماسية الأمريكية.. سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة تنصحه بتعيين عاجل للسفراء البيت الأبيض فى مصر والأردن.. وتؤكد: الخارجية الأمريكية فى عهد تيلرسون عانت من الانعزالية

لافروف: روسيا مستعدة للعمل مع بومبيو

قطر فى مأزق بعد الإطاحة بتيلرسون.. صحيفة أمريكية: الدوحة بالغت فى الاعتماد على وزير الخارجية المقال أكثر من اللازم وستضطر للتنازل.. خبراء: بومبيو سيكون واضحا مع إمارة تميم فى قضية تمويل الإرهاب

اخبار عالميه

سيناتور امريكى

مجلس الشيوخ الامريكى

ترامب

الولايات المتحده

مايك بومبيو




لا تفوتك
"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة