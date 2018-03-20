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سلاح الجو الليبى يستهدف تمركزين لمجموعات إرهابية جنوب ليبيا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:39 ص
سلاح الجو الليبى يستهدف تمركزين لمجموعات إرهابية جنوب ليبيا الجيش الليبى - صورة أرشيفية





كتب محمد شعلان
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استهدف سلاح الجو الليبى تمركزين لمجموعات إرهابية جنوب ليبيا، وذلك وفق ما قالت مصادر إعلامية.

 


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