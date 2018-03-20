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سكرتير محافظة القليوبية: المتهم بقتل سائق بنها ليس موظفا بمواقف القليوبية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:35 م
سكرتير محافظة القليوبية: المتهم بقتل سائق بنها ليس موظفا بمواقف القليوبية جثه - أرشيفية





القليوبية-نيفين طه
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أكد المهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية ورئيس مجلس إدارة مشروع المواقف بالمحافظة، أن المتهم بقتل سائق فى مشاجرة فى موقف بمنطقة منشية النور ببنها، ليس عامل كارتة فى مشروع المواقف بالقليوبية ولا علاقة له بمشروع المواقف.

وأشار عباس، إلى أن المتهم المذكور ليس من المعينين بالمحافظة أو مشروع المواقف وأن الموقف الذى شهد واقعة القتل موقف عشوائى لا يتبع المحافظة وملغى منذ سنوات، ويقوم السائقون بالوقوف فيه بالمخالفة للقانون، والمتهم كان يديره بشكل غير رسمى ومخالف للقانون.

وأضاف عباس أن العاملين بمشروع المواقف حرروا محضرا بقسم الشرطة، أكدوا فيه أن المتهم لا علاقة له بمشروع المواقف واتهموه بانتحال صفة عامل كارتة بالمخالفة للحقيقة.

كان العميد حسنى نصار مفتش مباحث شمال بنها، تلقى بلاغا من الأهالى بقيام عامل كارتة بذبح سائق فى موقف سيارات منشية النور ببنها، حيث تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن وانتقل العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية لمكان الواقعة، حيث تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

 


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