سكرتير عام المنوفية يقرر وقف توزيع الوجبات المدرسية بالمدارس







المنوفية_ محمد فتحى

قرر الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية والقائم بأعمال محافظ المنوفية وقف توزيع الوجبات والتغذية المدرسية بكافة المدارس بدائرة المحافظة لحين صدور تقارير معتمدة بصلاحيتها ومطابقتها للإشتراطات الصحية من وزارة الصحة وكذا الوقوف علي أسباب إشتباه تسمم بعض طلبة مدرسة الشهيد محمود زكريا بقرية بير شمس بمركز ومدينة الباجور .

حيث ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة بوجود حالات إشتباه بالإصابة بتسمم غذائي لطلبة مدرسة الشهيد محمود زكريا بقرية بير شمس بمركز ومدينة الباجور وعلي الفور إنتقلت عربات الإسعاف وتم نقل المصابين لمستشفي الباجور العام وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم .

كما وجه السكرتير العام مديرية التربية والتعليم بإتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وملابستها ومحاسبة المقصرين .

وكلف السكرتير العام رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم والتموين كل بدائرته ومعه مدير الإدارة الصحية والتعليمية والإدارة التموينية بالمرور علي جميع المدارس بدائرة المركز أو المدينة أو الحي للتأكد من تاريخ الصلاحية الخاص بالتغذية المدرسية ، كما تم التنبيه علي كل رئيس قرية وبرفقته مدير الوحدة الصحية ومراقب الأغذية ومديري المدارس بدائرة القرية لتنفيذ ذات المهمة الموكلة لرئيس المدينة لوقف صرف أى من المقرارات الغذائية للطلاب إلا بعد قيام اللجان المختصة بفحصها والتأكد من سلامتها .







