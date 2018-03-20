سقوط خادمة فى بيع مشغولات ذهبية بالصاغة.. وتعترف: سرقتهم من شقة







كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على خادمة أثناء محاولتها بيع مشغولات ذهبية بمنطقة الصاغة فى الجمالية، واعترفت بسرقتها من داخل شقة مديرة مبيعات، حيث تم إعادة المسروقات وإحالتها للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا من صاحب محل بيع مشغولات ذهبية، يفيد قيام إحدى السيدات بعرض سلسلة ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، فانتقل رجال مباحث القسم وتمكنوا من ضبطها.

ومن خلال الفحص تبين أنها "يسرية. ز. ع" 42 سنة خادمة، وبحوزتها سلسلة ذهبية، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها "مروة. ع. ر" 33 سنة مديرة مبيعات ومقيمة الزاوية الحمراء بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

وأضافت، أنها لم تكن قد اكتشف واقعة السرقة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.