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سفير مصر ببلجراد يبحث مع وزير الشباب والرياضة بصربيا مذكرة تعاون مشتركة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:14 ص
سفير مصر ببلجراد يبحث مع وزير الشباب والرياضة بصربيا مذكرة تعاون مشتركة سفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى





كتب أحمد جمعة
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التقى سفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى، مع وزير الشباب والرياضة الصربى فانيا يودوفيشيتش الذى عبر عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائى متابعة لمشاركته فى منتدى الشباب بشرم الشيخ موفدا باسم رئيس صربيا.  
 
 
وصرح الجويلى بأنه تم بحث برامج جديدة هذا العام احتفالا بمرور 110 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مع سرعة الانتهاء من مشروع مذكرة التفاهم بين وزارتى الشباب والرياضة المصرية والصربية.
 
 
وأضاف سفير مصر لدى صربيا، أنه تم الاتفاق كذلك على جدوى التعاون فى مجال الشباب من خلال بحث زيارات متبادلة بين طلبة الجامعات من مصر وصربيا بما يشمل مختلف المحافظات والمدن فى البلدين. كذلك، فقد بحث الجانبان التعاون فى مجال الرياضة من خلال المبارات الودية، وإقامة المعسكرات التدريبية وتبادل المدربين.
 

 


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