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سفيرة فرنسا بالكويت: باريس تدعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:27 ص
سفيرة فرنسا بالكويت: باريس تدعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح





الكويت (أ ش أ)
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أكدت السفيرة الفرنسية لدى الكويت مارى ماسدوبوى، دعم باريس للوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، وتقديمها كل التسهيلات الملائمة لنجاح هذه المساعى المحمودة لإعادة اللحمة الخليجية، معربة عن أملها فى أن تنتهى هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن.

وقالت ماسدوبوى - فى تصريح صحفى على هامش الحفل الذى أقيم فى مقر إقامتها بمناسبة اليوم العالمى للفرانكفونية ـ إن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسى السفير برتران بوزونسونو إلى الكويت، الذى وصل أمس، تأتى فى إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور الدائم بين البلدين، لافتة إلى أنه بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الفرنسى فى الأزمة الخليجية، سيلتقى نظراءه من المسئولين الكويتيين لبحث مستجداتها.

وأضافت أن زيارة المبعوث الفرنسى تأتى أيضا على رأس وفد فرنسى رسمى للمشاركة فى ملتقى الكويت للاستثمار 2018 الذى تنظمه اليوم هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، لافتة إلى أن العشرات من الشركات الفرنسية ستشارك فى الملتقى، مشيدة برؤية (الكويت 2035 ).

 


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