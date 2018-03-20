سفيرة سلوفينيا بالقاهرة: مصر أهم شريك إقليمى لبلادها فى الشرق الأوسط







القاهرة ( أ ش أ )

أكدت سفيرة سلوفينيا بالقاهرة، تتيانا ميشكوفا، أن مصر تعد أهم شريك إقليمى لبلادها فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هناك كثيرا من الفرص التى لم تستغل بعد فى مجإلى الاستثمار والتجارة.

وأعربت السيفرة فى سياق كلمة ألقتها اليوم الثلاثاء، فى افتتاح ندوة " يوم ميناء كوبر " عن أملها فى عقد اللجنة "العليا المشتركة" بين البلدين فى سلوفينيا خلال العام الجارى ، لبحث وتحديد فرص التعاون الثنائى، لافتة إلى أن "اللوجستيات "، و"النقل " تعد من أهم أولويات التعاون الثنائى .

وأبدت سعادتها فيما يتعلق بجهود المسئولين فى "ميناء كوبر" و"مجتمع اللوجستيات " التى آتت ثمارها بحدوث زيادة فى الصادرات المصرية عبر "ميناء كوبر" مشيرة إلى أنه لأول مرة يتم تنظيم ندوة "يوم ميناء كوبر" غدا الأربعاء، فى الاسكندرية

وأشارت إلى أهمية وجودة الخدمات التى يقدمها "ميناء كوبر" التى لمسها المصريون، معربة عن الأمل فى عقد هذه الندوة كل عام لجذب المزيد من "المصدرين " المصريين للتعامل مع "ميناء كوبر" .

ولفتت إلى أن الصادرات المصرية إلى سلوفينيا ارتفعت من 9ر31 مليون "يورو" عام 2016 إلى نحو 47 مليون "يورو" عام 2017، وعزت هذه الطفرة فى الصادرات نتيجة استخدام "ميناء كوبر" .

وقالت إنها تأمل فى المزيد من زيارات لوفود مصرية إلى سلوفينيا ، وذلك فى أعقاب الزيارة التى قام بها الوفد المصرى فى سبتمبر عام 2016، موضحة أن اجتماعات ثنائية عقدت بين ممثلى "ميناء كوبر" و"مجتمع اللوجستيات " السلوفيتى ، مع رجال الأعمال المصريين ، لبحث التعاون الثنائى ، معربة عن أملها فى تنظيم المزيد من هذه الندوات ، خاصة بعد مغادرتها مصر خلال الصيف الجارى ، وذلك بعد انتهاء فترة عملها .

ومن جانبه ، قال ايجور سيت ، رئيس قسم الشحن بغرفة التجارة والصناعة فى سلوفينيا ،إن قطاع "اللوجستيات " والنقل يعد من أهم مجالات التى يتم تطويرها فى سلوفينيا، منوها بأن موقعها الجغرافى وسط أوروبا ، وسهولة الوصول إلى البحر المتوسط عبر "ميناء كوبر " يعد نقطة مثالية لسلسلة الموردين فى الأسواق الأوروبية .

وأضاف أن فعالية وجودة الخدمات التى تقدم للعملاء ، ساهمت فى أن تصبح سلوفينيا مركزا " للوجستيات " لمنطقة وسط وشرق غرب أوروبا ، و"منطقة البلقان " مؤكدا استمرار سلوفينيا فى ضخ استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية و القدرات "اللوجستية" من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء "المحتملين " للعمل فى المنطقة .