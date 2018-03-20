سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 20-3-2018 والعملة السعودية تواصل استقرارها







كتبت- هبة حسام

لليوم الثالث على التوالى، منذ بداية الأسبوع المصرفى الحالى، وسعر الريال السعودى، يواصل استقراره أمام الجنيه المصرى، وفى تعاملات اليوم الثلاثاء 20-3-2018، والتى سجل بها سعر الريال السعوجى ثباتاً عند سعر إغلاق الأمس، بلغ السعر 4.67 جنيه للشراء، و 4.70 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك المختلفة العالمة فى مصر، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى..

بالرغم من اقتراب بدء موسم العمرة، إلا أن الريال السعودى، يشهد استقراراً فى سعره أمام الجنيه المصرى، بخلاف التوقعات بارتفاعه ف مثل تلك المواسم، بسبب كثرة الطلب عليه، وقد أرجع عدد من المحللين الماليين، هذا الأمر "الاستقرار" إلى توافر العملة السعودية بمختلف البنوك، مما يجعل الحصول عليها وتغييرها بالجنيه المصرى أمر متاح وميسور.

وفى تعاملات اليوم، لم يختلف سعر الريال السعودى بين بنك وآخر إلا بشكل طفيف، تراوح من قرش لقرشين، أما كمتوسط سعر فى السوق المصرى للعملة السعودية، فبلغ –بحسب آخر بيانات البنك المركزى المصرى- 4.6856 جنيه للشراء، و 4.7124 جنيه للبيع، وفى بنوك أخرى، جاء سعر الريال السعودى بها أمام الجنيه، كالتالى...

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6856 جنيه للشراء

4.7124 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.65 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع

ولى العهد السعودى يصل واشنطن

وبجانب حرص "اليوم السابع" على نشر سعر الريال السعودى، باعتباره العملة الأهم على مستوى العملات العربية، خاصة مع اقتراب بعض المواسم المتعلقة بالريال السعودى كمواسم العمرة والحج، ننشر أبرز الأخبار – حتى الآن- على مدار اليوم التى تتعلق بالمملكة العربية السعودية، والتى جاء أهمها، وصول ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، فى زيارة رسمية تستمر عدة أيام.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن الأمير محمد بن سلمان يستهل زيارته بلقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كما سيلتقى نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومى هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الكونجرس.

وكان صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى قد غادر المملكة أمس الاثنين، متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة رسمية.