سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-3-2018 والعملة الأمريكية تواصل الثبات أمام الجنيه







كتبت- هبة حسام

واصل سعر الدولار، استقراره أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات منتصف الأسبوع اليوم، الثلاثاء 20-3-2018، مسجلاً ثباتاً عند سعر إغلاق تعاملات أمس الاثنين، والذى بلغ سعر الدولار خلاله 17.55 جنيه للشراء، و 17.65 جنيه للشراء، فى تعاملات عدد كبير من البنوك، على رأسها البنك الأهلى المصرى.





سعر الدولار اليوم

وبالرغم من تباين سعر الدولار بين بنك وآخر فى السوق المحلى "المصرى"، إلا أنه تباين طفيف لم يتجاوز قرشين، ووفقاً لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار خلال التعاملات اليومة اليوم الثلاثاء، كالتالى، بعد أن سجل متوسط سعره -بحسب البنك المركزى- المصرى 17.5719 جنيه للشراء، و 17.6714 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5719 جنيه للشراء

17.6714 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

آى سكور: التعاقد مع 15 بنكا و9 شركات للعمل بالسجل المصرى للضمانات المنقولة

وعلى صعيد آخر، أعلن محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، عن أن الشركة وفى إطار حرصها على سرعة توافر الخدمة لدى القطاع المالى.

فقد قامت بإنهاء إجراءات التعاقد مع البنوك وشركات التأجير التمويلى والهيئات التالية: "البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك الزراعى المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك كريدى اجريكول – مصر، والمصرف المتحد، والمصرف العربى الدولى، وبنك بلوم – مصر، وبنك مصر إيران للتنمية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشركة المتحدة للتأجير التمويلى، وشركة تنمية للتأجير التمويلى والاستثمار (إيجى ليس)، وشركة أديليس للتأجير التمويلى".

وقال فى بيان له أمس الاثنين، إنه جار إنهاء إجراءات التعاقد مع 15 بنكا و9 شركات تأجير تمويلى أخرى من المتوقع الانتهاء منه خلال هذا الشهر.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-3-2018 والعملة الأمريكية تواصل الثبات أمام الجنيه

كتبت- هبة حسام

واصل سعر الدولار، استقراره أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات منتصف الأسبوع اليوم، الثلاثاء 20-3-2018، مسجلاً ثباتاً عند سعر إغلاق تعاملات أمس الاثنين، والذى بلغ سعر الدولار خلاله 17.55 جنيه للشراء، و 17.65 جنيه للشراء، فى تعاملات عدد كبير من البنوك، على رأسها البنك الأهلى المصرى.

وبالرغم من تباين سعر الدولار بين بنك وآخر فى السوق المحلى "المصرى"، إلا أنه تباين طفيف لم يتجاوز قرشين، ووفقاً لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار خلال التعاملات اليومة اليوم الثلاثاء، كالتالى، بعد أن سجل متوسط سعره -بحسب البنك المركزى- المصرى 17.5719 جنيه للشراء، و 17.6714 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5719 جنيه للشراء

17.6714 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

آى سكور: التعاقد مع 15 بنكا و9 شركات للعمل بالسجل المصرى للضمانات المنقولة

وعلى صعيد آخر، أعلن محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، عن أن الشركة وفى إطار حرصها على سرعة توافر الخدمة لدى القطاع المالى.

فقد قامت بإنهاء إجراءات التعاقد مع البنوك وشركات التأجير التمويلى والهيئات التالية: "البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك الزراعى المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك كريدى اجريكول – مصر، والمصرف المتحد، والمصرف العربى الدولى، وبنك بلوم – مصر، وبنك مصر إيران للتنمية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشركة المتحدة للتأجير التمويلى، وشركة تنمية للتأجير التمويلى والاستثمار (إيجى ليس)، وشركة أديليس للتأجير التمويلى".

وقال فى بيان له أمس الاثنين، إنه جار إنهاء إجراءات التعاقد مع 15 بنكا و9 شركات تأجير تمويلى أخرى من المتوقع الانتهاء منه خلال هذا الشهر.

الملخص

ننشر سعر الدولار لتعاملات اليوم الثلاثاء، والذى واصل خلالها استقراره أمام الجنيه المصرى، وجاء كالتالى..

تاجز

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