سعد الحريرى وسمير جعجع يتحالفان فى 3دوائر بانتخابات لبنان النيابية المقبلة







كتبت آمال رسلان

توصل حزب "القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع و تيار "المستقبل" برئاسة سعد الحريرى، إلى اتفاق جزئى على التحالفات فى بعض الدوائر بالانتخابات النيابية المقرر إجراؤها فى مايو المقبل، فى حين فشل الطرفان فى تشكيل تحالف كامل بينهما لمواجهة حزب الله وحلفاؤه والمتوقع لهم الفوز بغالبية نيابية.

وقالت مصادر "القوات اللبنانية" لموقع القوات الإلكترونى، إن التفاهم بين "القوات" و"الحزب التقدمى الإشتراكى" شامل وكامل وتم الاتفاق على كل التفاصيل المتصلة بدائرتى "الشوف-عاليه" و"بعبدا"، فى حين أن المفاوضات بين "القوات" وتيار "المستقبل" اتفقت على "بعلبك-الهرمل" نظرا للظروف الموضوعية لهذه الدائرة، وفى دائرتى "الشوف-عاليه" و"بعبدا" حيث سهل "الحزب التقدمى الاشتراكى" التفاهم بين الأحزاب الثلاثة.

وأشارت المصادر إلى أن "المستقبل" سيبقى مقعدا ارثوذكسيا فارغا فى دائرة "عكار" اذا ارتأت "القوات" أن فى هذه الخطوة فائدة لها، فيما التحالف فى الدائرة المسيحية الشمالية سيكون بين "المستقبل" و"التيار الوطنى الحر"، وكذلك الأمر فى دوائر "زحلة" و"الأشرفية" ودوائر أخرى.

وأما فى دائرة "مرجعيون-حاصبيا" فترك "القوات" و"المستقبل" للمسئولين فى الحزبين التصرف وفق ما يراه كل منهما مناسبا.