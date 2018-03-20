سامح شكرى يتوجه غدا للهند لرئاسة أعمال الدور السابعة للجنة المشتركة المصرية الهندية

يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، غدا الأربعاء، إلى العاصمة الهندية نيودلهى لرئاسة وفد مصر فى أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين، والتى تبدأ اجتماعاتها يوم 22 الجارى على مستوى كبار المسئولين، ثم على المستوى الوزارى يوم 23 الجارى، حيث تتناول الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى كافة المجالات، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الزيارة تأتى فى إطار العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص مصر على تطوير التعاون مع الهند فى كافة المجالات، وهو ما عكسته الزيارات واللقاءات المتعددة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهندى منذ عام 2015، فضلا عن التنسيق المشترك بين البلدين فى المحافل الدولية.

وأضاف بأن التعاون الاقتصادى بين البلدين يحتل أهمية خاصة على ضوء تواجد نحو 452 شركة هندية مستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات يتجاوز 3 مليار دولار، بينما تجاوز حجم التجارة بين البلدين 2 مليار دولار فى عام 2017. كما نوه إلى التعاون الثقافى بين مصر والهند سواء من خلال المشاركة فى الفعاليات الثقافية أو تقديم المنح الدراسية للطلبة الهنود والمصريين.

وكشف أبو زيد، أن برنامج زيارة وزير الخارجية حافل بالعديد من اللقاءات، سواء مع المسئولين الهنود أو رجال الأعمال أو مراكز الأبحاث، حيث يلتقى مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى لتسليمه رسالة من الرئيس السيسي تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما يشارك وزير الخارجية فى المنتدى الاقتصادى الذى ينظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندى بالتعاون مع المكتب التجارى المصرى فى نيودلهى.

ومن المنتظر أيضا أن يلقى الوزير سامح شكرى، محاضرة أمام مركز الأبحاث التابع للحزب الحاكم "بهاراتيا جاناتا" يستعرض خلالها رؤية مصر تجاه العديد من التطورات الإقليمية والدولية، فضلا عن إجراء مباحثات مع نظيرته الهندية، ورئاسة الوزيرين لأعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين.