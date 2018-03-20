زياد مصطفى طالب ابتدائى ببنى سويف بدرجة رسام.. وأبرز لوحاته صلاح وكرستيانو







بنى سويف - أيمن لطفى

تضم مدارس بنى سويف العديد من الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات "الفنية - الرياضية"، من بينهم الحاصلون على جوائز وآخرون يحتاجون إلى رعاية خاصة لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.

"اليوم السابع" التقى زياد محمد مصطفى بالصف الرابع بالمرحلة الابتدائية بمدرسة أحمد زويل بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، وقال: بدأت هواية الرسم فى سن خمس سنوات باستخدام القلم الرصاص فى رسم المناظر الطبيعة، مثل الأشجار والورود، والشمش، والتفت أبى ووالدتى إلى موهبتى وحصلت على تشجيعهم فواصلت طريقى فى الرسم.

وأضاف: بعد مرور عام تعلمت رسم الأشخاص بجانب المناظر الطبيعية، بإضافة الألوان إلى الرسم الأبيض والأسود، واكتسبت على مدى ثلاث سنوات خبرة فى الرسم، ولم تؤثر ممارستى لموهبة الرسم على مستواى العلمى.

وتابع: استغرق 20 دقيقة فى رسم المناظر الطبيعية، وثلاثين دقيقة لرسم الأشخاص، ومن أبرز اللوحات التى رسمتها والدى، واثنين من معلمى المدرسة، وكذلك لاعبى كرة القدم ابن مصر محمد صلاح، وكريستيانو رونالدو، وميسى.

ومن جانبها، أشارت عبير فؤاد معلمة التربية الفنية بالمدرسة، إلى أنها دائمة التحفيز للطالب وتقديم النصائح الخاصة بالتلوين والمساحات ودقة الرسم، فضلاً عن تفوقه فى جميع المواد العلمية وحصوله على الدرجات النهائية فى مادة التربية الفنية.

وأوضح دكتور أسامة الناصف مدير المدرسة، أن الطالب رغم صغر سن إلا أنه صاحب موهبة تنمو مع سنوات عمره، لذلك نهتم به جميعا إذ ننتوى إقامة معرض بالمدرسة وسوف نخصص قسما به لعرض لوحات الطالب.