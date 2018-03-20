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زوجة تهشم رأس زوجها فى المنيا لرفضه استكمال تعليمها

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:32 م
زوجة تهشم رأس زوجها فى المنيا لرفضه استكمال تعليمها اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا





المنيا- حسن عبد الغفار
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لقى مواطن مصرعه، على يد زوجته بعدما ضربته على رأسه بخشبة بسبب رفضه إستكمال تعليمها.
 
البداية عندما تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العميد محمد خيرى مأمور مركز بنى مزار بوجود "أحمد .ع .ه" 28 سنة عامل مقيم قرية القيس جثة هامدة داخل مسكنه إثر تلقيه عدة ضربات بعصاة.
 
وبالانتقال تبين أن المجنى عليه متزوج حديثا منذ شهرين ولم يظهر منذ ثلاثة أيام وأثناء توجه شقيقه للسؤال عليه وجده جثة هامدة داخل شقته.
 
وتوصلت تحريات البحث الجنائى، إلى قيام زوجته "رضوى .ح .ز" 20 سنة بقتله وهروبها بعد ارتكاب جريمتها إلى القاهرة، حيث تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بقيامها بقتل زوجها بطعنة فى الصدر والإجهاز عليه بالضرب بخشبة على رأسه وعقدت النية على التخلص من زوجها بسبب شجاره الدائم معها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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