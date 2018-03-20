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الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:38 م
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زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بإعادة انتخابه

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:40 م
زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بإعادة انتخابه الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج - أون





بيونج يانج (أ ش أ)
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أعرب الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج - أون، اليوم الثلاثاء، عن "تهانيه القلبية" للرئيس الروسى فلاديمير بوتين لفوزه الساحق وإعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

وقال كيم لبوتين- فى رسالته التى نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية- "إن إعادة انتخابك كرئيس يعد تعبيرا عن دعم شعبك العظيم لك وثقته بك".

وأضاف كيم، أنه واثق فى مواصلة تنمية وتعميق الصداقة والتعاون الثنائى بما يتماشى مع رغبة وأمنيات شعبى البلدين.

 


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