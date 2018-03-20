زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بإعادة انتخابه

زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بإعادة انتخابهالثلاثاء، 20 مارس 2018 06:40 م
الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج - أون
بيونج يانج (أ ش أ)
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أعرب الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج - أون، اليوم الثلاثاء، عن "تهانيه القلبية" للرئيس الروسى فلاديمير بوتين لفوزه الساحق وإعادة انتخابه رئيسا لروسيا.
وقال كيم لبوتين- فى رسالته التى نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية- "إن إعادة انتخابك كرئيس يعد تعبيرا عن دعم شعبك العظيم لك وثقته بك".
وأضاف كيم، أنه واثق فى مواصلة تنمية وتعميق الصداقة والتعاون الثنائى بما يتماشى مع رغبة وأمنيات شعبى البلدين.
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