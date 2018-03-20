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زعيم حزب العمال البريطانى: أعتزم مواصلة العمل مع بوتين رغم "هجوم ساليسبرى"

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:55 م
زعيم حزب العمال البريطانى: أعتزم مواصلة العمل مع بوتين رغم "هجوم ساليسبرى" زعيم حزب العمال البريطانى جيرمى كوربين





لندن (أ ش أ)
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صرح زعيم حزب العمال البريطانى جيرمى كوربين اليوم الثلاثاء، بأنه قد يواصل العمل مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رغم أن "جميع أصابع الاتهام" تشير إلى تورط روسيا فى حادث تسميم الجاسوس المزدوج السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى بلدة "ساليسبري"، جنوبى انجلترا.

ونقلت صحيفة "جارديان" اليوم عن كوربين القول - خلال نظر وزراء بريطانيين فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا على خلفية القضية - إن "جميع أصابع الاتهام تشير إلى تورط روسيا ، ومن الواضح أن المواد المستخدمة فى ذلك الحادث صناعة روسية فى الأصل".

وطالب زعيم حزب العمال البريطاني، الوزراء أن ينتظروا الأدلة قبل فرض مزيد من العقوبات على روسيا إثر حادث ساليسبرى.

وكانت تحذيرات كوربين - فى وقت سابق - بعدم الاندفاع قبل العثور على أدلة بشأن تدخل روسيا فى قضية تسميم الجاسوس الروسى فى بريطانيا أدت إلى انتقادات من قبل نواب المحافظين.

ومن المقرر أن يغادر 23 دبلوماسيًا روسيًا مع أفراد أسرهم إلى موسكو اليوم على متن رحلة خاصة بعد طردهم من المملكة المتحدة ردًا على تسميم سكريبال، حسبما ذكر مصدر دبلوماسى روسى.


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