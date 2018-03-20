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الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:17 م
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زعيم الجمهوريين يحذر البيت الأبيض من إقالة المدعى الخاص مولر

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:06 م
زعيم الجمهوريين يحذر البيت الأبيض من إقالة المدعى الخاص مولر مولر وترامب





أ ف ب
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 حذر الرئيس الجمهورى لمجلس النواب بول راين، الثلاثاء، البيت الأبيض من إقالة المدعى الخاص روبرت مولر قبل انتهائه من التحقيقات فى التواطؤ المحتمل لحملة ترامب الانتخابية مع روسيا.

وقال راين "يجب أن يكون المدعى الخاص حرا لاستكمال تحقيقاته حتى النهاية دون تدخل". وتابع "أنا واثق أنه سيكون بوسعه فعل ذلك. تلقيت تطمينات أن إقالته ليست حتى موضع دراسة"، مؤكدا "لدينا نظام يستند إلى حكم القانون فى هذا البلد. لدينا نظام قضائى ولا أحد فوق النظام القضائى".

وتشير تقارير إلى أن ترامب سبق وفكّر فى إقالة مولر، الذى يركز فى تحقيقاته على ترامب، ومستشاريه المقربين وأفراد أسرته، رغم نفى محامى البيت الابيض تاى كوب الأحد هذه التقارير.

ويتولى مولر التحقيق فى الشبهات بحصول تواطؤ بين الفريق الانتخابى لترامب والكرملين خلال الاقتراع الرئاسى فى 2016، وهو ما يعتقد أنه عزز من فرص ترامب للفوز فى الانتخابات أمام منافسته هيلارى كيلنتون. الا ان ترامب نفى ذلك مرارا واعتبره تعديا على شرعية رئاسته.

 

 


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