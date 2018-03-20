زحمة يا مصر.. تعرف على الزيادة السنوية فى أعداد السيارات بشوارع المحروسة







كتبت- هبة حسام

زيادة سنوية تشهدها أعداد السيارات فى شوارع وميادين مصر، يصل متوسطها لـ700 ألف مركبة كل عام، وبحسب أحدث البيانات والأرقام التى رصدها جهاز الإحصاء، بلغ عدد المركبات "داخل الحركة" فى الشوارع خلال عام 2014 ما يزيد عن 7.5 مليون مركبة. ارتفعت إلى 8.6 مليون سيارة فى عام 2015، مواصلة الارتفاع حتى وصل عدد المركبات التى تتحرك فى شوارع "المحروسة" إلى 9.3 مليون سيارة حتى نهاية 2016.

وبتطبيق متوسط الزيادة فى أعداد السيارات سنويا "700 ألف سيارة"، متوقع أن يتجاوز عدد المركبات "داخل الحركة" فى آواخر العام الجارى 10.5 مليون سيارة.

وبحسب البيانات الإحصائية، والتى تضمنها كتيب "مصر فى أرقام 2018"، تستحوذ السيارات الملاكى على العدد الأكبر من جملة أعداد المركبات "داخل الحركة" فى الشوارع، حيث بلغ عددها فى عام 2014 نحو 3.6 مليون سيارة، مرتفعة إلى 4.057 مليون سيارة فى 2015، وإلى 4.3 مليون سيارة فى 2016.

تلاها فى المركز الثانى، الدراجات النارية "الموتوسيكلات"، والتى يزيد عددها بشكل سنوى أيضاً، إذ بلغ فى 2014 حوالى 2.135 دراجة نارية، وواصل العدد ارتفاعه، حتى بلغ 2.933 مليون دراجة نارية بنهاية عام 2016 "أحدث البيانات الإحصائية حتى الآن حول هذا الإطار".

ويوضح الجدول التالى التطور فى أعداد المركبات سنوياً على مدار أعوام 2014، 2015، 2016، وفقاً لنوع المركبة: