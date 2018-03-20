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زحام مرورى بسبب سقوط حمولة أسمنت من سيارة نقل بشارع رمسيس

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:21 ص
زحام مرورى بسبب سقوط حمولة أسمنت من سيارة نقل بشارع رمسيس زحام مرورى - أرشيفية





كتب ـ عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية بشارع رمسيس بسبب سقوط حمولة أسمنت من سيارة نقل"خلاطة"، ما أدى إلى توقف حركة السيارات بالطريق للمتجه من الإسعاف إلى رمسيس، وانتقلت أوناش المرور ﻹزالة حطام الحادث وتسيير حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بشارع رمسيس بوقوع حادث مرورى،  وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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