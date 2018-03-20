زحام مرورى بسبب اشتعال النار فى سيارة ملاكى على محور 26 يوليو

زحام مرورى بسبب اشتعال النار فى سيارة ملاكى على محور 26 يوليوالثلاثاء، 20 مارس 2018 01:59 م
حريق سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر، بسبب اشتعال النيران فى سيارة ملاكى، مما أدى إلى توقف حركة السيارات بالطريق، وانتقلت سيارة الإطفاء لإخماد الحريق، وسط تمركز رجال المرور لتسيير حركة السيارات.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور 26 يوليو بظهور كثافات مرورية، بسبب حريق سيارة.
وأمر اللواء عصمت الأشقر مدير المرور بتعزيز انتشار رجال المرور لتصفية الكثافات من أعلى الطريق.
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