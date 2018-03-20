روسيا: 79702 من المدنيين غادروا الغوطة الشرقية في سوريا







رويترز

قالت وزارة الدفاع الروسية إن العدد الإجمالى للمدنيين الذين تم إجلاؤهم من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة فى سوريا ارتفع إلى 79702 منذ بدء عملية إنسانية وأشارت إلى أن معظمهم من الأطفال.

وأضافت الوزارة فى بيان نشر على موقعها على الانترنت يوم الاثنين أن 6046 مدنيا غادروا الغوطة عبر ممرات إنسانية.

وواصلت وحدات الجيش السوري، أمس الإثنين، عملياتها للقضاء على ما تبقى من أوكار تنظيم ما يسمى ب"جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية التابعة له من "الغوطة الشرقية" بريف دمشق ، بالإضافة إلى تأمين "الممرات الإنسانية " لخروج المدنيين المحتجزين ، ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة فى "ريف دمشق".

وأفادت وكالة الأنباء السورية ، بأن وحدات الجيش فى القطاع الجنوبى من "الغوطة " بدأت اليوم عملية عسكرية وصفتها ب" الدقيقة" ضد أوكار التنظيمات الإرهابية فى "بلدة حزة "، وذلك بعد تثبيت نقاطها فى بلدتى "سقبا "و"كفر بطنا " وتأمينها الأهالى داخل منازلهم ، وإيصال المساعدات إليهم بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري.