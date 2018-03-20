روسيا: 23 دبلوماسيا يغادرون بريطانيا اليوم بعد طردهم مع 57 من أفراد أسرهم







موسكو (أ ش أ)

أعلن مسئول دبلوماسى روسى أنه سيتم طرد الدبلوماسيين الروس من المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر الدبلوماسى، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس)الروسية، إن 23 دبلوماسيًا روسيًا سيتوجهون مع أفراد أسرهم إلى العاصمة الروسية موسكو على متن رحلة خاصة، موضحًا أن إجمالى أعداد الدبلوماسيين الذين سيغادرون المملكة المتحدة إلى جانب أسرهم تبلغ نحو 80 شخصًا.

وكانت بريطانيا قد أعلنت فى وقت سابق أنها تعتزم طرد 23 دبلوماسيًا روسيًا وسط خلاف دبلوماسى خطير يؤثر على العلاقات بين لندن وموسكو إثر حادث تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال مع ابنته يوليا فى بلدة ساليسبرى بجنوب انجلترا باستخدام غاز الأعصاب فى 4 مارس الجاري.

واتهمت المملكة المتحدة روسيا بمحاولة اغتيال سكريبال، وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى فى 14 مارس الجارى إنه سيتم طرد 23 دبلوماسيًا روسيًا خلال أسبوع وتعليق كافة الاتصالات الثنائية رفيعة المستوى التى كان مخططا لها، فيما نفت روسيا اتهامات بريطانيا بتسميم العميل الروسى السابق ووصفتها بأنها لا تستند إلى حقائق ومعلومات تفيد بضلوع روسيا فى هذا الحادث.