روسيا: لندن تسعى لاستخدام منظمة الأسلحة لاتهام موسكو فى قضية التسميم







موسكو (أ.ش.أ)

صرح نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، بأن لندن، تسعى لاستخدام منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية لتوجيه اتهامات وصفها بـ" الباطلة " ضد موسكو .

وأضاف فى تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن مضمون ما يحدث حول مسألة "تسميم" سكريبال هو سعى بريطانيا وحلفائها نحو استخدام إمكانيات سكرتارية منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية من أجل تثبيت الاتهامات "الباطلة " ضد روسيا، والتى لا مثيل لها فى تاريخ العلاقات الدولية الحديث.حسب تعبيره

وأكد أن (موسكو) لا تعلم شيئا حتى الآن عن وضع كل من سيرجى سكريبال " العميل الروسى المزدوج،وابنته يوليا" مشير إلى أن "حادثا مؤسفا " وقع على الأراضى البريطانية مع مواطنة روسية،لا يعرف مصيرها حتى الآن،وأن موسكو لا تعرف وضعها الصحى،وما حصل لها ولوالدها - فى إشارة إلى سكريبال وابنته يوليا .