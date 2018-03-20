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روسيا تعرقل اجتماعا لمجلس الأمن بشأن حقوق الإنسان فى سوريا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:00 ص
روسيا تعرقل اجتماعا لمجلس الأمن بشأن حقوق الإنسان فى سوريا مجلس الأمن الدولى - أرشيفية





(رويترز)
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عرقلت روسيا، الاثنين، اجتماعا لمجلس الأمن الدولى لبحث وضع حقوق الإنسان فى سوريا.

وقال جينادى كوزمين، نائب الممثل الدائم لروسيا فى الأمم المتحدة "لا نرى أى مبرر لهذا الاجتماع لأن حقوق الإنسان ليست مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن".

وكانت فرنسا وستة أعضاء دعوا إلى عقد الاجتماع الذى كان من المتوقع أن يشمل إفادة من الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان.

وقال السفير الفرنسى لدى المنظمة الدولية فرانسوا ديلاتر "مجلسنا بحاجة لأن تكون لديه كل المعلومات الضرورية كى يفهم الأزمة التى يبحثها، بما فى ذلك تلك المتعلقة بحقوق الإنسان".

وطالب كوزمين بإجراء تصويت إجرائى ليصوت ثمانية مندوبين فقط لصالح عقد الاجتماع بفارق صوت واحد عن العدد المطلوب.

وصوتت الصين وبوليفيا وكازاخستان مع روسيا لمنع الاجتماع، فى جين امتنعت ساحل العاج وغينيا الاستوائية وإثيوبيا عن التصويت.

والدول التى صوتت لصالح عقد الاجتماع إلى جانب فرنسا هى بريطانيا والسويد وبولندا وهولندا والولايات المتحدة وبيرو والكويت. ويتوقع الجميع أن تستضيف الكويت لاحقا اجتماعا غير رسمى من المتوقع أن يتحدث فيه الأمير زيد.


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