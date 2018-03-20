روسيا تدعو السفراء الأجانب للاجتماع لمناقشة قضية تسميم سكريبال

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دعت الخارجية الروسية كافة السفراء الأجانب للاجتماع، يوم غد الأربعاء، لمناقشة تصريحات بريطانيا حول استخدام مواد سامة على أراضيها، والمتعلقة بقضية الجاسوس الروسى السابق المقيم فى بريطانيا سيرجى سكريبال.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن الموضوع الرئيسى للاجتماع سيكون الوضع المتعلق بتصريحات بريطانيا حول استخدام مواد سامة على أراضيها.

وأضافت أنه من المقرر خلال لقاء السفراء مع كبار المسؤولين فى الخارجية الروسية وخبراء قسم شؤون عدم الانتشار والرقابة على التسلح، إطلاع ممثلى الدول الأجنبية على وجهة النظر الروسية، والرد على الأسئلة المحتملة، وطرح الأسئلة الموجودة لدى الجانب الروسي.

كانت بريطانيا قد اتهمت روسيا بتسميم الضابط السابق فى الاستخبارات الروسية والعميل المزدوج سيرجى سكريبال مع ابنته يوليا فى مدينة سالزبورى البريطانية يوم 4 مارس الجاري، وتحدثت بريطانيا عن استخدام غاز أعصاب تم تطويره ضمن برنامج نوفيتشوك السوفيتي.