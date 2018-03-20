رفض استئناف "ممرض" متهم بالاتجار فى الأعضاء البشرية على قرار حبسه







كتب عبد الله محمود - عامر مصطفى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، رفض الاستئناف المقدم من "ياسر. م"، ممرض بإحدى المستشفيات الحكومية، على قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، وقرر القاضى استكمال مدة تجديد الحبس.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة استغلال عمله فى تجارة الأعضاء البشرية، وتعود تفاصيل الواقعة إلى القبض على المتهم بعد ضبطه أثناء الاتفاق مع أحد الأشخاص لبيع أعضاء بشرية، وضبطه متلبسا بمنطقة رمسيس، وعليه أمرت النيابة بحبسه.