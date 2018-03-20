رفض استئناف "ممرض" متهم بالاتجار فى الأعضاء البشرية على قرار حبسه

رفض استئناف "ممرض" متهم بالاتجار فى الأعضاء البشرية على قرار حبسهالثلاثاء، 20 مارس 2018 02:18 م
حبس متهم بالاتجار بالأعضاء البشرية
كتب عبد الله محمود - عامر مصطفى
إضافة تعليق
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، رفض الاستئناف المقدم من "ياسر. م"، ممرض بإحدى المستشفيات الحكومية، على قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، وقرر القاضى استكمال مدة تجديد الحبس.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة استغلال عمله فى تجارة الأعضاء البشرية، وتعود تفاصيل الواقعة إلى القبض على المتهم بعد ضبطه أثناء الاتفاق مع أحد الأشخاص لبيع أعضاء بشرية، وضبطه متلبسا بمنطقة رمسيس، وعليه أمرت النيابة بحبسه.
إضافة تعليق
صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون
انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة