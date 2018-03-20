راديو "فرنسا الدولى": رئيس سلوفاكيا لا يرغب فى تعيين حكومة نائب رئيس الوزراء







براتسلافا (أ ش أ)

أورد راديو "فرنسا الدولى" أن رئيس سلوفاكيا "أندريه كيسكا" لا يرغب فى تعيين حكومة نائب رئيس الوزراء "بيتر بيليجرينى".

وكان رئيس رئيس الوزراء السلوفاكى "روبرت فيكو" قد أعلن استقالته رسميًا فى 15 مارس الجارى، وذلك بعد أقل من 3 أسابيع من الأزمة السياسية التى تسبب فيها مقتل الصحفى الاستقصائى "جان كوسياك" وصديقته.

يذكر أن الرئيس السلوفاكى "أندريه كيسكا" قد قبل رسميا استقالة "فيكو" البالغ من العمر 53 عامًا والذى دار الحكومة السلوفاكية لعشر سنوات وطلب كيسكا من نائب رئيس الوزراء بيتر بيليجريني، تشكيل حكومة جديدة.

يشار إلى أنه عثر على جثمانى الصحفي، جان كوسياك، البالغ من العمر 27 عامًا، وصديقته مارتينا كوسنيروفا، فى منزلهما ببلدة "فيلكا ماكا" الواقعة شرق العاصمة براتيسلافا، علمًا بأن الموضوع الصحفى الأخير غير المكتمل لكوسياك كان بشأن الأنشطة التى تقوم بها جماعة المافيا الإيطالية "ندرانجيتا" فى سلوفاكيا وعلاقتها ببعض الأشخاص المقربين من رئيس الوزراء "روبرت فيكو".