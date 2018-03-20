رابطة التاكسى الأبيض تطالب "الاتصالات" بوقف عمل "أوبر وكريم" على الإنترنت







كتب محمد محسوب

قال علاء الدين محمد رئيس رابطة التاكسى الأبيض، وصاحب الدعوى المطالبة بوقف نشاط شركتى "أوبر وكريم" فى مصر، إن قرار محكمة القضاء الإدارى اليوم، بوقف نشاط الشركتين بمثابة طوق نجاة لأصحاب التاكسى الأبيض، مؤكدًا أن التاكسى الأبيض أصبح حاله سيئًا جداً، وهناك بعض أصحابه تعرضوا للسجن نظرًا لتعثرهم فى دفع أقساطه.

وطالب علاء الدين محمد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الجهات المعنية بالتدخل لتنفيذ الحكم القضائى، متابعًا "نحن فى دولة قانون ولا أشك ألا يتم تنفيذه"، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات عليها غلق تطبيقى الشركتين على الشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، وبالتالى سيتوقف عملهما تلقائيًا.

وأوضح، أن التقاضى للمطالبة بوقف نشاط الشركتين بدأ فى مارس 2017، حينما قام أصحاب التاكسى الأبيض برفع دعوى ضدهما أمام المحكمة، وحددت أول جلسة لنظرها فى أبريل 2017، وتم التأجيل أكثر من مرة إلى أن نصف القضاء أصحاب التاكسى بحكمه اليوم.

وتابع "علاء الدين"، الشركتان بنيتا على باطل وما بنى على باطل فهو باطل، ونحن أقمنا دعوى والقضاء حكم لصالحنا ونطالب بتنفيذ هذا الحكم"، مؤكدًا أنه طالب بتقنين وضع الشركتين من قبل لم يطالب بغلقهما، وأن يطبق عليهما ما يطبق على سائقى التاكسى سواء أن يعمل الاثنين بنظام الملاكى أو الأجرة لتحقيق المساواة، موضحا أن النظام المتبع حاليًا يجعل الأفضلية تصب فى صالح الشركتين.

يذكر أن مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، قرر قبول الدعوى المقامة من علاء محمد وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها وإحالة الشق الموضوعى للمفوضين.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية، والممثل القانونى لشركتى أوبر وكريم.