رئيس وزراء الصين: نرغب فى تجنب خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة







بكين(أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج أن بلاده ترغب فى تجنب خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية التعريفات الجمركية التى تعتزم واشنطن فرضها على واردتها من الصلب والألومنيوم.

وقال تشيانج - فى تصريح نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) اليوم الثلاثاء، إن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لن تصب فى مصلحة أى من الطرفين، ولن يكون هناك طرف منتصر، معربا عن امله فى أن تسيطر "العقلانية" على البلدين لا "العواطف" وتجنب اندلاع حرب تجارية.

ونفى تشيانج إمكانية أن تقوم الصين بالرد على هذه الإجراءات عبر بيع بعض السندات الحكومية الأمريكية، وأكد ان الصين تتبع سياستها النقدية القائمة على أساس انضباط السوق، ودعا الولايات المتحدة إلى تخفيف الإجراءات المفروضة على استيراد المنتجات الأمريكية عالية التقنية بغرض تقليل العجز فى الميزان التجارى بين البلدين.

وفيما يتعلق باليابان، قال تشانج إن بلاده مستعدة لتوفير المناخ اللازم لتحسين العلاقات بين اليابان والصين، مشيرا إلى أنه ينظر بجدية فى إمكانية حضور اجتماع القمة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية المزمع اجراؤه خلال النصف الأول من العام الجارى، إلى جانب القيام بزيارة رسمية إلى اليابان.