رئيس مدينة أبوصوير بالإسماعيلية: افتتاح محطة مياه شرب المنايف بـ4 ملايين جنيه







الإسماعيلية – جمال حراجى

تشهد مدينة أبوصوير العديد من الخدمات والمشروعات والمرافق الجديدة، التى يحتاجها المواطنون ومنها افتتاح محطة مياه شرب المنايف، والتى تكلفت 4 ملايين جنيه، لتغطية عدد من توابع وقرى المدينة بمياه الشرب، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تخص الرصف والكهرباء ورعاية المرأة الريفية.

محطة مياه المنايف

يقول السيد النخيلى رئيس مركز ومدينة أبوصوير إن هناك العديد من المشروعات التى تمت على أرض الواقع بمدينة أبوصوير ومنها محطة مياه المنايف والتى أنهت مشكلة نقص مياه الشرب التى كان يعانى منها عدد كبير من المواطنين فى قرى المدينة، ونسعى حاليا إلى مد خطوط مياه جديدة فى المناطق المحرومة، ومتابعة مشروع الصرف الصحى بطريق المعاهدة واختيار موقع إنشاء محطة رفع للصرف الصحى بالمدينة.

أعمد كهربائية جديدة

وأشار النخيلى إلى أن مجلس مدينة أبوصوير قام خلال الفترة الماضية بحل مشكلة الإنارة بقرية المنايف، حيث تم زرع 13 عمود كهرباء خلف محطة الضغط العالى للقضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى بالإضافة إلى محطة مياه الكيلو 7 بالقرية والتى افتتحها اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، وتعتبر المحطة الثانية من بين أربع محطات تم إنشاؤهم فى المحافظة خلال الفترة الماضية، كما تم مد خط مياه 5 بوصة لمنطقة ترعة 5 القبلية بنفس القرية.

مدرسة بـ3 ملايين جنيه

وأضاف السيد النخيلى أن قرية السبع آبار الجديدة شهدت إنشاء مدرسة بـ15 فصلا دراسيا بتكلفة 3 ملايين جنيه، كما تم رفع قدرة محول المسخوطة من 160 كيلووات إلى 200 كيلووات، كما تم إحلال وتجديد منطقة الجمالية بالسبع آبار الغربية، ودعم منطقة أبوبلح بمحول 63 كيلووات، ورفع قدرة محولات الصولى والغبوشى، وهذه المناطق كانت تعانى من انقطاع مستمر فى الكهرباء.

رعاية المرأة الريفية

وأوضح النخيلى أن هناك رعاية للمرأة الريفية بالقرى حيث تم إنشاء 11 مشروعا للمرأة الريفية بقرية السبع آبار الغربية و2 مشروع للأسر المنتجة بقرية أبوصوير، وتدريب كوادر تشرف على المشروع الفرنسى للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحسمة الجديدة وأبوصوير البلد وأبوصوير المحطة والمنايف، بهدف توفير رعاية طبية جيدة للأهالى فى هذة المناطق، كما تم استخراج 180 كارتا تكافل وكرامة بدائرة المركز و90 كارت تضامن اجتماعى للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ونفعل المشاركة المجتمعية داخل المدينة، حيث شاركت جمعية الخلفاء الراشدين بالواصفية بمعرض للمنتجات وحضر افتتاح المعرض وزيرة التضامن الاجتماعى تحت رعاية المحافظ.

إزالة التعديات

ولفت النخيلى إلى أن حماية الأراضى الزراعية من التعدى عليها من أهم أولوياتنا حيث تقوم الإدارة الهندسية بتحرير محاضر للمتعديين وإزالة التعديات فورا، وتم عمل 85 رخصة مبانى مطابقة للشروط وتحرير محاضر لـ 3 حالات مخالفة وإزالة 4 حالات ويتم التعامل بشكل جاد مع جميع الحالات المحالفة للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل والبناء، عليها وأيضا حماية أملاك الدولة من التعدى عليها.

تطوير المزلقانات

وأكد النخيلى على أن هناك لجان من مجلس المدينة تقوم بمتابعة تطوير المزلقانات داخل المدينة وفى القرى ومنها مزلقان الواصفية ومزلقان أبوصويرالبلد بالتنسيق مع السكة الحديد، ومتابعة إنشاء محطة المياه العكرة بالمستقبل، ورصف طريق سامى سعد، وجارى تطوير المركز الطبى بأبوصوير، وإنشاء مستشفى مركزى ومقر لنيابة المرور بالمدينة.