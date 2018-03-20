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رئيس كهرباء بورسعيد: تطوير الشبكات وتغيير الكابلات لمواجهة أحمال الصيف

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:00 ص
رئيس كهرباء بورسعيد: تطوير الشبكات وتغيير الكابلات لمواجهة أحمال الصيف محافظ بورسعيد





بورسعيد – محمد فرج
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أكد المهندس محمد سعيد رئيس قطاع شبكات كهرباء بورسعيد خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن القطاع يعمل بلا انقطاع من خلال دراسة متأنية لمواجهة كافة الأحمال وبالمقارنة للأعوام السابقة لمزيد من التطوير.

ولفت أن البداية دائما بالقطاع تبدأ بتطوير الشبكات وإنشاء موزعات جديدة، فضلا عن تركيب المحولات وتغيير الكابلات وإنشاء مصادر للتغذية تتناسب مع الأحمال والزيادة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة.

 وقال: سعيد أننا لم ننتظر حدوث مشكلة أيا كانت لأن المشترك مش هايصبر علينا فالتيار الكهرباء لديه كالماء والهواء ومن ثم نعمل فى إطار خطة عمل سنوية ويومية على مدار العام للحفاظ على المنظومة .

 وأضاف رئيس قطاع شبكات بورسعيد أن قطاع الكهرباء أصبح من القطاعات المستقرة فى الدولة ولم نعانى من أى انقطاع للتيار لأننا نملك فائض فى القدرة الإنتاجية ومن ثم نحن نلبى احتياجات المستثمر دون أدنى معوقات للحصول على خدمة فورية تدفع عجلة التنمية.


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