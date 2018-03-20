رئيس شرطة إيطاليا: نستفيد من خبرات الأمن المصرى لمكافحة الهجرة غير الشرعية (صور)







كتب محمود عبد الراضى - تصوير أشرف فوزى

قال رئيس الشرطة الإيطالية، إن الكوادر الأمنية المصرية لديهم خبرات كبيرة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، هذه الظاهرة التى باتت حديث الساعة، ومن ثم تحرص الشرطة الإيطالية على الاستفادة مِن الخبرات المصرية لتدريب الكوادر الأفريقية فى هذا الصدد.

وأضاف رئيس الشرطة الإيطالية، فى مؤتمر صحفى بأكاديمية الشرطة المصرية، أنه سيتم خلال عامين تدريب الكوادر الأمنية على مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووقعت وزارة الداخلية، بروتوكولا تدريبيا مشتركا مع وزارة الداخلية الإيطالية، فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، حيث يأتى البرتوكول بتمويل مشترك "إيطالى وأوروبى".

ووفقاً للبروتوكول، يتم تدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الأفريقية من 22 جنسية على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.



















































































































































































