رئيس جمعية صعيد مصر للسكر: عدد المرضى فى ازدياد ولدينا 8.5 مليون مصاب







كتبت أمل علام

قال الدكتور عادل السيد عبد العزيز أستاذ السكر والغدد الصماء بطب سوهاج، رئيس جمعية صعيد مصر للسكرى، إن نسب الإصابة بمرض السكر فى مصر تصل إلى حوالى 8.5 مليون شخص، موضحا أن مصر من الدول عالية الانتشار فى نسب الإصابة بمرض السكر، لذلك فإن التوعية مهمة لأن الوقاية خير من العلاج.

وقال أستاذ السكر والغدد الصماء بطب سوهاج خلال مبادرة "كيدز " التى نظمتها إحدى شركات الأدوية اليوم بالفيوم، إن مرض السكر من النوع الثانى يؤدى إلى الوفاة المبكرة إذا لم يتم اكتشافه مبكرا، ويمكن وقاية عدد كبير من الأطفال من الإصابة بمرض السكر، موضحا أن إصابة الأطفال بالسكر أمر فى منتهى الخطورة لأن المضاعفات تظهر فى سن من 30 إلى 35 سنة.

وتابع: لا بد أن يكون لدينا إحصائيات بالمرض، لأنه من المهم أن نعرف نسب المصابين بسكر النوع الأول وسكر النوع الثانى، لذلك يجب أن نقى أنفسنا من خلال التوعية لمنع الإصابة بسكر النوع الثانى، مشيرا إلى أن المبادرة تعتبر مشروع رائد للحد من الاصابة بمرض السكر، مؤكدا على وجود عدد كبير من الأطفال المصابين بسكر النوع الثانى، مطالبا بضرورة تأهيل ومحاربة التمييز للمصابين بالسكر، معربا عن سعادته بتدشين المبادرة من الفيوم.

وأوضح عبد العزيز، أن السمنة تصيب الأطفال بنسب كبيرة وتعتبر من المعدلات المتزايدة فى مصر، موضحا أن الكافتيريات فى المدارس يجب أن تحتوى الفاكهة بدلا من البسكويت والشيكولاتة، للحد من السمنة باعتبارها السبب الرئيسى للإصابة بمرض السكر.

من جانبه، أكد الدكتور اليكس مويرون رئيس مجلس إدارة الشركة الداعمة لمبادرة "كيدز": يعد مرض السكر من الأمراض الشائعة فى مصر والعالم، وبعد نجاح المرحلة التجريبية التى حققها برنامج كيدز يسعدنا المواصلة مع شراكائنا، للوصول إلى أكبر عدد من الأطفال، وأولياء الأمور، والمعلمين، والرائدات الصحيات، موضحا أن الأشهر المقبلة ستشهد إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "كيدز" للوقاية من مرض السكر.

ووجه مويرون، الشكر للدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، وأطباء السكر ، والوزارات المشاركة فى المبادرة، مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى تمتع الطفل بجو صحى فى المدرسة لتحسين الحياة الصحية فى الفيوم، موضحا أن الأطفال تحت سن الـ 14 سنة يمثلون ثلث المجتمع، ونقوم بعمل العديد من البرامج لدعم مرضى السكر والتغذية الصحية، مع السعى لرفع الوعى للتدريب، حيث بدأ برنامج من عامين، ووصلنا إلى عدد كبير من الأشخاص من خلال هذا البرنامج، وقمنا بحملة فى مجال الصرع والسكر، وكيفية منع الإصابة بالسكر، مؤكدا أن الهدف من المبادرة هو رفع وعى الطفل، والأهل والمدرسين للوقاية من مرض السكر، لمنع الاصابة بسكر النوع الثانى .

جدير بالذكر، أنه تم استعراض فقرة فنية توضح كيفية التوعية بمرض السكر، وكيفية التعايش مع المرض، من خلال تمثيل الأطفال.