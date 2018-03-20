رئيس جامعة بنها يؤكد انتظام الدراسة ويعرب عن ثقته فى إقبال الطلاب على الانتخابات

القليوبية نيفين طه

أكد الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس جامعه بنها، على الالتزام الكامل من قبل الجامعة وكلياتها بانتظام العمل والدراسة خلال أيام الانتخابات الرئاسية 26 و27 و28 مارس الجارى، ونفى القاضى منح الطلاب أو العاملين أى إجازات خلال الأيام الثلاثة.

جاء ذلك خلال رئاسته لمجلس الجامعة، الذى عقد مساء اليوم، بحضور نائبيه الدكتور جمال إسماعيل لخدمة المجتمع، والدكتور هشام أبو العينين للدراسات العليا والبحوث.

وأعرب القاضى عن ثقته فى وعى طلاب جامعة بنها وقدرتهم على المشاركة الإيجابية فى أول استحقاق دستورى يتمثل فى الانتخابات الرئاسية.

كما أكد رئيس جامعة بنها، على أهمية مشاركة طلاب الجامعة لمساعدة المواطنين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم.