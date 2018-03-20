رئيس جامعة بنها يؤكد انتظام الدراسة ويعرب عن ثقته فى إقبال الطلاب على الانتخابات

رئيس جامعة بنها يؤكد انتظام الدراسة ويعرب عن ثقته فى إقبال الطلاب على الانتخاباتالثلاثاء، 20 مارس 2018 07:51 م
اجتماع مجلس جامعه بنها
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
أكد الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس جامعه بنها، على الالتزام الكامل من قبل الجامعة وكلياتها بانتظام العمل والدراسة خلال أيام الانتخابات الرئاسية 26 و27 و28 مارس الجارى، ونفى القاضى منح الطلاب أو العاملين أى إجازات خلال الأيام الثلاثة.
جاء ذلك خلال رئاسته لمجلس الجامعة، الذى عقد مساء اليوم، بحضور نائبيه الدكتور جمال إسماعيل لخدمة المجتمع، والدكتور هشام أبو العينين للدراسات العليا والبحوث.
وأعرب القاضى عن ثقته فى وعى طلاب جامعة بنها وقدرتهم على المشاركة الإيجابية فى أول استحقاق دستورى يتمثل فى الانتخابات الرئاسية.
كما أكد رئيس جامعة بنها، على أهمية مشاركة طلاب الجامعة لمساعدة المواطنين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم.
إضافة تعليق
"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم
"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة