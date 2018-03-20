رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض الخيرى بكلية العلوم







المنوفية – محمود شاكر

افتتح الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المعرض الخيري السنوي الثامن لجمعية عطاء بلا حدود الذي تنظمه كلية العلوم سنويا بالتعاون مع جمعية عطاء بلا حدود برئاسة الدكتورة هانم صقر والدكتورة لبني شرف الدين.

ضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والالبان والوجبات الغذائية المنزلية التي شارك في إعدادها أساتذة الكلية والطلبة والطالبات والعاملين بالكلية وذلك لصالح وخدمة مرضي السرطان والأورام.

وشارك في افتتاح المعرض لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد كبير من طلبة وطالبات الكلية والجهاز الإداري بها.