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خالد صلاح
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رئيس جامعة المستقبل: استقصاء لمعرفة الخبرة المطلوبة للخريجين بسوق العمل (صور)

الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:23 م
رئيس جامعة المستقبل: استقصاء لمعرفة الخبرة المطلوبة للخريجين بسوق العمل (صور) معرض جامعة المستقبل





وائل ربيعى - تصوير خالد كامل
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قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل فى مصر، إن جامعة المستقبل مؤمنة بأهمية دورها الفعال فى الربط بين الطلاب والخريجين وسوق العمل المصرى؛ لسد الثغرة بين احتياجات سوق العمل والتعليم العالى، وأنها حريصة على توفير فرص أفضل للشباب.

 

وشدد سرحان، فى تصريحات خاصة على هامش افتتاح النسخة التاسعة من ملتقى التوظيف، على ضرورة مشاركة خريجى وطلاب جامعة المستقبل فى الملتقى، وحثهم على تقديم سيرهم الذاتية للشركات المشاركة لكى يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل حقيقية وقيمة فى بداية مشوارهم المهنى.

 

وتابع سرحان، أن هناك العديد من الشركات فى معظم التخصصات الموجودة بالجامعة تشارك فى هذا الملتقى بشكل سنوى، قائلا: "نحاول التعرف على الخبرة المطلوبة من هذه الشركات من خلال استمارة استقصاء لتحقيقها فى الخريج لتحسين مستواه"، موضحا أن هذه الملتقيات تعد دعاية للجامعة لأنها تستقبل خريجين من جامعات أخرى.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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جامعة المستقبل

ملتقى التوظيف




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