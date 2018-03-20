رئيس جامعة القاهرة: ضوابط وآليات لتنظيم الدورات التدريبية بالوحدات المتخصصة







وائل ربيعى

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أمراً إدارياً بشأن ضوابط وآليات تنظيم الدورات التدريبية المختلفة بالمراكز المتخصصة بالجامعة، بحيث تتناسب مع قيمة وقدر وثقل جامعة القاهرة وتحقق المستهدف منها.

ويأتى فى مقدمة الضوابط، أن لايتم عقد الدورات إلا من خلال المراكز المرتبط عملها بمجالات تخصص تلك الدورات وعدم تنظيم أى ورش العمل أو أنشطة تدريبية متخصصة من خلال مراكز خارج إطار تخصص أنشطتها وعملها.

وفى حال رغبة بعض مراكز الجامعة ذات التخصصات البينية فى تنظيم دورات في تخصص معين، يجب عليها التنسيق الكامل مع المركز المتخصص فى المجال موضوع الدورة مع الحصول علي موافقة هذا المركز علي برنامج الدورة.

وشملت الضوابط، كذلك، ضرورة إستشارة الكلية أو الوحدة العلمية المختصة عند الإستعانة بالخبراء أوالمحاضرين من خارج الجامعة في مجال تخصصها، ومنع أي تعاقد مع أي جهة خارجية إلا بعد التأكد من وزنها الأكاديمي والعرض على رئيس الجامعة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إنه تقرر إلغاء جميع التعاقدات التي لم يتم فيها إتخاذ الإجراءات القانونية والأكاديمية، مؤكداً أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص علي قيمة المستهدف من الدورات التدريبية وملاءمتها لقدر وقيمة جامعة القاهرة ومخرجاتها العلمية والأكاديمية والتدريبية.