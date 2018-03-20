رئيس جامعة السادات: صرف 750 جنيه مكافأة للعاملين لحصول الجامعة على شهادة الجودة







المنوفية - محمد فتحى

قرر الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية،صرف مكافآة لأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين بالجامعة، 750 جنيهآ وذلك تشجيعآ لهم على بذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة أداء العملية التعليمية بالجامعة، وبمناسبة تجديد شهادتين 9001:2008 ISO للسنة الثالثة.

وسبق حصول الهيكل الإدارى للجامعة وكلياتها ومعاهدها ومركز ضمان الجودة والتطوير المستمر،على شهادتين 9001:2008 ISO فى إبريل 2016، ومارس 2017 وتم تجديدهما للسنة الثالثة وفقآ للمواصفة الدولية 9001:2015 ISO فى مارس الجارى.