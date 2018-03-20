رئيس جامعة السادات: صرف 750 جنيه مكافأة للعاملين لحصول الجامعة على شهادة الجودة

رئيس جامعة السادات: صرف 750 جنيه مكافأة للعاملين لحصول الجامعة على شهادة الجودةالثلاثاء، 20 مارس 2018 11:46 ص
الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق
قرر الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية،صرف مكافآة لأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين بالجامعة، 750 جنيهآ وذلك تشجيعآ لهم على بذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة أداء العملية التعليمية بالجامعة، وبمناسبة تجديد شهادتين 9001:2008 ISO للسنة الثالثة.
وسبق حصول الهيكل الإدارى للجامعة وكلياتها ومعاهدها ومركز ضمان الجودة والتطوير المستمر،على شهادتين 9001:2008 ISO فى إبريل 2016، ومارس 2017 وتم تجديدهما للسنة الثالثة وفقآ للمواصفة الدولية 9001:2015 ISO فى مارس الجارى.
إضافة تعليق
مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم
"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة