video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة السادات: صرف 750 جنيه مكافأة للعاملين لحصول الجامعة على شهادة الجودة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:46 ص
رئيس جامعة السادات: صرف 750 جنيه مكافأة للعاملين لحصول الجامعة على شهادة الجودة الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات





المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

قرر الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية،صرف مكافآة لأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين بالجامعة، 750 جنيهآ وذلك تشجيعآ لهم على بذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة أداء العملية التعليمية بالجامعة، وبمناسبة تجديد شهادتين 9001:2008 ISO للسنة الثالثة.
 
وسبق حصول الهيكل الإدارى للجامعة وكلياتها ومعاهدها ومركز ضمان الجودة والتطوير المستمر،على شهادتين 9001:2008 ISO فى إبريل 2016، ومارس 2017 وتم تجديدهما للسنة الثالثة وفقآ للمواصفة الدولية 9001:2015 ISO فى مارس الجارى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة السادات تنظم قافلة طبية بيطرية إلى قرية صنصفط

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعه السادات

رئيس جامعة السادات




لا تفوتك
"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة