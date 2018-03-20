رئيس الوطنية للانتخابات يناشد عمداء الكليات توعية الطلاب بالمشاركة بانتخابات الرئاسة







القليوبية - نيفين طه

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "إن وطننا على موعد مع حدث عظيم فى الانتخابات الرئاسية القادمة لكى يختار الشعب المصرى من خلال الاقتراع السرى من يحكم بلاده ويحافظ على مستقبل مصر"، مشيرا إلى أن أهم ما يميز العملية الانتخابية إجراءها تحت إشراف الهيئة التى نادى بها المصريون فى ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف رئيس هيئة الانتخابات الرئاسية فى مؤتمر الاستحقاقات الدستورية لدعم المشاركة الانتخابية بجامعة بنها أن الهيئة مستقلة ويحذر التدخل فى أعمالها ولها ميزانية خاصة، ولها مجلس إدارة من شيوخ القضاة فى مصر ومحاسبتهم امام المجلس الأعلى للقضاء فقط دون تدخل من السلطة التنفيذية قائلا إنها هيئة دائمة ولا تنتهى مدتها بحدث معين ومن حق أى مرشح التظلم والطعن حيث إن الفصل فى الطعون مسئولية المحكمة الإدارية العليا.

وحمل رئيس هيئة الانتخابات العمداء والأساتذة أمانة توعية الطلاب بمشاركة فى الانتخابات وتوعيتهم وحثهم عليها قائلا قولوا لهم تعالوا نبهر العالم بسلوكياتنا فى الانتخابات كما أبهرناه بالإنجازات والنجاحات.

جاء ذلك خلال كلمة لاشين أمام "ندوة الدور الوطنى للطلاب فى الاستحقاقات الدستورية"، التى نظمتها جامعة بنها اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها، وأعضاء الهيئة الوطنية المستشارين أحمد عبود وفارس فاو ومحمد أبوضيف وخالد عراق، ونواب البرلمان مصطفى كمال الدين حسين وسولاف درويش واللواء محمد أبو زيد، ونواب رئيس جامعة بنها، وعمداء وطلاب الكليات المختلفة.