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رئيس الوطنية للانتخابات:الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء انتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:11 م
رئيس الوطنية للانتخابات:الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء انتخابات الرئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات





(أ ش أ)
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أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، مشيرا إلى أنه تم توزيع القضاة والمستشارين على المحاكم بالمحافظات .

وقال رئيس الهيئة - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته فى ندوة حول "الدور الوطنى للطلاب فى الاستحقاقات الدستورية" والتى نظمتها جامعة بنها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، وبحضور المحافظ اللواء محمود عشماوي، وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات - إن 17 ألف قاض يشرفون على إجراء الانتخابات وتم إخطارهم وتوزيعهم على اللجان العامة والفرعية بالمحافظات ويساعدهم 95 ألف موظف داخل اللجان .

وأضاف أن الهيئة وضعت مجموعة من الضمانات القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة تليق باسم مصر والتى يتابعها عدد من المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام بجميع أنواعها..مشيرا إلى أن الضمانة الحقيقية هى المشاركة بكثافة أمام صناديق الاقتراع، مؤكدا أن قرارات الهيئة غير محصنة ويجوز الطعن عليها أمام الإدارية العليا.

وطالب لاشين، المصريين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات خاصة الشباب وطلاب الجامعة باعتبارهم الكتلة التصويتية الكبرى والأمل فى بناء مستقبل الوطن، مؤكدا أن الكلمة الآن للناخب داخل الصندوق وليس لأحد غيره.

وحول الانتخابات الرئاسية بالخارج، أكد المستشار لاشين أن خروج المصريين فى الخارج للإدلاء بأصواتهم أبهر العالم أجمع، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تمت بصورة منتظمة وبشكل حضارى يليق باسم مصر.

من جانبه، قال الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها إن الندوة تأتى تتويجا لعدد كبير من الندوات والفعاليات والمؤتمرات التى نظمتها الجامعة لحث الطلاب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن الوطن لنا جميعا ولابد من رد الجميل والمشاركة بفاعلية فى الانتخابات..مؤكدا أن كل يوم نشهد إنجازات جديدة على أرض مصر من أجل الشباب الذى هو أمل مصر ومستقبلها .

وأوضح رئيس الجامعة أنه من الضرورى أن نثبت أننا على نفس مستوى الوطنية والانتماء الذى ظهر به المصريون بالخارج والمشاركة الفعالة أثناء الانتخابات، وهى الرسالة التى أطلقتها جامعة بنها ليس فقط لشباب الجامعة وطلابها والعاملين بها ولكن للمصريين جميعا.

 


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