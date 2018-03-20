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رئيس الوزراء يبحث مع سفير لبنان سبل الاستفادة من المقومات السياحية والثقافية (صور)

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:08 م
رئيس الوزراء يبحث مع سفير لبنان سبل الاستفادة من المقومات السياحية والثقافية (صور) المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء





كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، السفير على الحلبى، سفير لبنان الجديد بالقاهرة والمندوب الدائم لبلاده لدى جامعة الدول العربية، اليوم، الثلاثاء.

 

وفى بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بالسفير اللبنانى الجديد، معربا له عن خالص التمنيات بالنجاح فى مهمته الجديدة فى بلده الثانى مصر، مؤكداً على تميز الروابط بين البلدين، مشيراً إلى حرص الحكومة على الارتقاء باطر التعاون الثنائية المختلفة وتذليل أى عقبات أمام رجال الأعمال، معرباً عن اهمية الاستفادة من المقومات السياحية والثقافية الغنية المتوفرة فى كل من مصر ولبنان لتنشيط التعاون فى مجال السياحة من خلال تنفيذ برامج سياحية مشتركة، كما شدد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار فى العمل على زيادة التواصل بين رجال الأعمال فى البلدين، واستغلال الشركات للفرص الاستثمارية الجديدة لتحقيق طفرة فى مجال التعاون الاقتصادى ورفع معدلات التبادل التجارى، خاصة فى ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة بين مصر والعديد من التجمعات الأفريقية التى تمثل نافذة لأسواق جديدة وتسهم فى زيادة حجم الصادرات فى البلدين.

 

ومن جانبه، نقل السفير اللبنانى خلال اللقاء تحيات الرئيس اللبنانى ورئيس الوزراء إلى المهندس شريف إسماعيل، معرباً عن تقدير بلاده لما تشهده مصر من نهضة اقتصادية وجهد دؤوب لتحقيق تنمية مستدامة، مؤكداً تطلعه للعمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادى بينهما فى مختلف المجالات بما يتناسب مع المقومات والفرص المتاحة فى البلدين، مشيراً إلى الجهود المبذولة لزيادة التواصل بين مجتمع الأعمال فى كل من مصر ولبنان للدخول فى مشروعات استثمارية فى البلدين بما فى ذلك المساهمة فى المشروعات الكبرى التى تتم فى مصر.

 

 

 

 

 

 

 

 


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