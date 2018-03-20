رئيس الوزراء لسفير الكويت: نقدر مواقفكم الداعمة لمصر للتغلب على مختلف التحديات







كتبت هند مختار

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، محمد صالح الدويخ سفير الكويت لدى القاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات.

وفى بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالسفير الكويتى، مشيراً إلى العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين، مؤكداً السعى دوماً للارتقاء بهما إلى ما يحقق آمال وتطلعات شعبيهما، معرباً عن تقدير قيادة وشعب مصر للمواقف الداعمة والمساندة من جانب دولة الكويت الشقيقة للتغلب على مختلف التحديات.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن علاقات التعاون والتنسيق مع دولة الكويت لا تقتصر على الجوانب السياسية ذات الاهتمام المشترك وانما تمتد للتركيز على دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأشار رئيس الوزراء إلى عزم الدولة المصرية مواصلة جهود محارب الإرهاب والقضاء عليه بمختلف أشكاله، جنباً إلى جنب مع ما يتم من عمليات تنمية شاملة فى مختلف المجالات، موضحاً فى هذا الصدد أن الحكومة تتبنى برنامج اقتصادى طموح يتضمن اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات التى تسهم بدورها فى توفير مناخ صحى جاذب للاسثتمارات المحلية والأجنبية، هذا إلى جانب العمل على ايجاد حلول مناسبة لاية معوقات قد تواجه المستثمرين.

ومن جانبه، نقل سفير دولة الكويت تحيات وتقدير بلاده قيادة وشعباً لما تقوم به مصر من جهود لتحقيق نهضة تنموية متكاملة، مؤكداً عمق العلاقات الاخوية التى تربط البلدين، مشيداً بما تشهده الفترة الراهنة من تطور فى العلاقات الثنائية على جميع المستويات، ومشيراً إلى أن ما يتم انجازه على ارض مصر خلال هذه المرحلة من مشروعات تنموية ضخمة واصلاحات واسعة فى مناخ الاستثمار إنما يعكس مستقبلاً اقتصادياً واعداً، مقترحاً فى هذا السياق إمكانية دراسة عدد من الأفكار التى تسهم فى دعم التعاون والتنسيق فى مجالات عدة من بينها السياحة والنقل الجوى.