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رئيس الوزراء اليابانى وبوتين يبحثان قضايا الأمن والاقتصاد 25 و26 مايو المقبل

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:00 م
رئيس الوزراء اليابانى وبوتين يبحثان قضايا الأمن والاقتصاد 25 و26 مايو المقبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين





كتب: أحمد علوى
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قال السفير اليابانى فى موسكو تويوهيسا كوزوكى، إن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى سيناقش مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مجموعة كبيرة من القضايا والمواضيع.

 

بوتن
بوتين

 

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، أشار كوزوكى إلى أن أهم مواضيع زيارة آبى إلى روسيا يومى 25 و26 مايو، ستتمثل فى سبل إبرام معاهدة السلام بين طوكيو وموسكو وكذلك النشاط الاقتصادى المشترك فى جزر الكوريل الجنوبية ايتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماى.

 

وشدد السفير على أهمية اللقاء المقبل بين الزعيمين آبى وبوتين، خاصة وأنه الأول بعد الانتخابات الرئاسية الروسية. وقال: "أعتقد أن المباحثات ستشمل كذلك التعاون فى مجالات الأمن والاقتصاد والثقافة".

 

وأشار السفير إلى وجود علاقات شخصية قوية بين بوتين وآبى وقال: "التقى الزعيمان 20 مرة حتى الآن".


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