رئيس الطائفة الإنجيلية: نسعى لتقديم نموذج مصرى أصيل لمصر التى نحلم بها

بنى سويف :هانى فتحى

قال القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "نسعى فى مصر لتقديم نموذج مصرى أصيل لمصر التى نحلم بها حقيقياً وليست شعارات".

وأضاف القس أندريه خلال مؤتمر مصر التى نحلم بها بجامعة بنى سويف: "نهدف إلى أن تكون مصر جزء أصيل من صناعة المستقبل فى العالم بالعلوم والمعرفة والنموذج التنموى المصرى الحقيقى من خلال شراكة حقيقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى وتحديث القطاع الزراعى، والتعليمى وتحسين أوضاع السكان وتقليل نسبة الزيادة السكانية والتحول إلى فكر العمل الحر والتنمية البشرية للبشر قبل الحجر، وتقوية الاحزاب السياسية، ودمج شبابها من شيوخها وتنمية الوعى المجتمعى والاعلامى لمحاربة الإرهاب وتجديد الخطاب الدينى، ومقاومة الفوضى ومسانده الجيش والشرطة وإعاده صياغه المواطن المصرى والاستقاده من كافة عناصر المجتمع فى ضب الاسواق والتنوع الإعلامى والبحث العلمى والأمن الغذائى وتأمين مصادر المياه وترشيد استهلاكها والاستفاده من أبنائنا فى الخارج ليكونوا قاده لمصر فى العالم العربى والإفريقى بل العالم كله.

وانطلق منذ قليل اللقاء الفكرى الذى تنظمه جامعة بنى سويف بالتعاون مع منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية بعنوان " مصر التى نحلم بها".

حضر المؤتمر المهندس شريف حبيب محافظ بنى ىسويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.