رئيس الصين يحذر تايوان من مواجهة "عقاب تاريخى" إذا حاولت الانفصال







رويترز

حذر الرئيس الصينى شى جين بينج تايوان التى تتمتع بحكم ذاتى، اليوم الثلاثاء، من أنها ستواجه "عقابا تاريخيا" عن أى محاولة انفصالية وذلك فى أقوى تحذير له للجزيرة التى تصفها الصين بأنها أرضها المقدسة.

وتايوان إحدى أكثر المسائل حساسية بالنسبة للصين ونقطة اشتعال عسكرية محتملة، وتصاعد عداء الصين تجاه تايوان منذ انتخاب تساى إينج-وين من الحزب الديمقراطى التقدمى رئيسة لتايوان فى عام 2016.

وتشتبه الصين فى أن تايوان تسعى للاستقلال رسميا وهو ما سيكون بمثابة خط أحمر بالنسبة لزعماء الحزب الشيوعى فى بكين رغم أن تساى قالت إنها ترغب فى الإبقاء على الوضع الراهن وتعهدت بضمان السلام.

وعبرت الصين عن غضبها لتوقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى على تشريع يشجع الولايات المتحدة على تبادل الزيارات بين كبار مسؤوليها ونظرائهم فى تايوان.

وليس للولايات المتحدة علاقات رسمية مع تايوان لكنها مطالبة بموجب القانون بمساعدتها فى الدفاع عن نفسها كما أن واشنطن هى المورد الرئيسى للسلاح إلى الجزيرة وقال الرئيس الصينى فى كلمة فى ختام الدورة السنوية للبرلمان إن الصين ستضغط من أجل "إعادة الوحدة إلى الوطن الأم سلميا" والعمل على تمتع المزيد من التايوانيين بفرص التنمية فى الصين.

وأضاف "أنه طموح مشترك بين كل أبناء الشعب الصينى ومن مصلحته الأساسية الحفاظ على سيادة الصين وسلامة أراضيها وتحقيق إعادة توحيد الصين بالكامل".

وقال وسط تصفيق حاد "أى أفعال وحيل لتقسيم الصين محكوم عليها بالفشل وستواجه بإدانة من الشعب والعقاب التاريخى". وتابع أن الصين تمتلك الإرادة والثقة والقدرة على دحر أى أنشطة انفصالية.

وقال "الشعب الصينى لديه اعتقاد مشترك بأنه ليس من المسموح به على الإطلاق ومن المستحيل تماما فصل أى شبر من أراضى بلدنا العظيم عن الصين".