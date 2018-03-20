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رئيس الشرطة الإيطالية يغادر القاهرة عائدا لبلاده

الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:26 م
رئيس الشرطة الإيطالية يغادر القاهرة عائدا لبلاده مطار القاهرة





كتب أحمد حمادة
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غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل، فرانكو جبرايللي رئيس الشرطة الإيطالية عائدا إلى بلاده.
 
 
الجدير بالذكر أن رئيس الشرطة الإيطالية، أكد سعى الجميع لمعرفة الحقيقة فى ملف مقتل ريجينى، وأن ملف القضية فى أيدى السلطات القضائية فى مصر وإيطاليا.
 
 
كانت قد وقعت وزارة الداخلية، بروتوكولا تدريبيا مشتركا مع وزارة الداخلية الإيطالية، فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، حيث يأتى البرتوكول بتمويل مشترك "إيطالى وأوروبى".
 
 
ووفقاً للبروتوكول، يتم تدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الأفريقية من 22 جنسية على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
 
 
 
 
 
 

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رئيس الشرطة الإيطالية: ملف ريجينى فى أيدى السلطات القضائية فى مصر وإيطاليا

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