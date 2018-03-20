رئيس أكاديمية الشرطة: تدريب كوادر أفريقية بالتعاون مع إيطاليا







كتب محمود عبد الراضى

قال اللواء الدكتور أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن الجريمة المنظمة أخذت منحدراً خطيراً وباتت الهجرة غير الشرعية خطرا على معظم الدول.

وأضاف العمرى على هامش مؤتمر صحفى بأكاديمية الشرطة، أنه يجب التكاتف من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية والجرائم المنظمة، مؤكدا أن وزارة الداخلية استحدثت إدارات جديدة لمكافحة الجرائم المنظمة وندرب الكوادر الأفريقية على مكافحة الجرائم من خلال مركز بحوث الشرطة .

وأكد مساعد وزير الداخلية ، أنه تم تدريب العديد من الكوادر الأمنية الأفريقية داخل مركز بحوث الشرطة، وسيتم إقامة 6

ورش تدريبية خلال عامى 2018 و2019، لافتا إلى أن التعاون بين مصر وإيطاليا يؤكد مدى قوة الصداقة بين البلدين .

وكانت وزارة الداخلية، وقعت بروتوكولا تدريبيا مشتركا مع وزارة الداخلية الإيطالية، فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، حيث يتم تمويل البرتوكول بتمويل "إيطالى وأوروبى".

ووفقاً للبروتوكول يتم تدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الأفريقية من 22 جنسية على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.