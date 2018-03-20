ذوى الاحتياجات ينظمون مؤتمرا لأول مرة لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات







كتبت نهير عبد النبى

بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن 2018 هو عام ذوى الاحتياجات، قررت رابطة معاقى مصر أن يشكروه بطريقتهم، من خلال أول مؤتمر من تنظيم ذوى الاحتياجات غدا الأربعاء بمحافظة الفيوم، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية أخرى.

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قال محمد أبو طالب، رئيس رابطة معاقى مصر، إن هذا المؤتمر يعتبر هو الأول من تنظيم ذوى الاحتياجات لدعوة الجميع فى المشاركة بالعملية الانتخابية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة انتخابية أخرى، وذلك لرد الجميل والمعروف الذى قام به من خلال تخصيص عام 2018 لذوى الاحتياجات، وإصدار قانون لحقوقهم التى لم نحصل عليها من قبل، فهو من أفضل القوانين التى صدرت عن ذوى الاحتياجات.

وتابع أبو طالب: "نتمنى مشاركة جميع قطاعات المجتمع فى الانتخابات، أما ذوى الاحتياجات ستكون نسبت تصويتهم عالية، حيث صرح الدكتور محمود محمد مسئول رابطة معاقى مصر فى أبو ظبى أن هناك عددا كبيرا من ذوى الاحتياجات المصريين شاركوا فى الانتخابات الرئاسية، وهو ما صرح به أيضا الدكتور محمد عبد العزيز مسئول الرابطة فى الكويت بأن ذوى الاحتياجات كان لهم دور كبير فى الانتخابات الرئاسية.