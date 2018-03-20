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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الزراعة: قروض بفائدة 5% للاستزراع السمكى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:14 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الزراعة: قروض بفائدة 5% للاستزراع السمكى د. عبد المنعم البنا وزير الزراعة





إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة الهجرة:
 
 
وزارة الصحة: 
 
 
 
وزارة التموين: 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
وزارة النقل: 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
 
 

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