دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الزراعة: قروض بفائدة 5% للاستزراع السمكى

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الزراعة: قروض بفائدة 5% للاستزراع السمكىالثلاثاء، 20 مارس 2018 12:14 ص
د. عبد المنعم البنا وزير الزراعة
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الهجرة:
وزارة الصحة:
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن
وزارة التربية والتعليم:
انتظام توزيع التغذية بالمدارس.. "التعليم" تخاطب المديريات بالتعاقد لمدة 15 يوما قابله للتجديد.. طارق شوقى: نبذل كل الجهد لضمان أعلى مستوى من الجودة للوجبة.. 135 قرشا سعر البسكويت الـ50 جراما و2 جنيه لـ80 جراما
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
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